Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Kongresi'ne katıldı. CHP lideri Özel, eski İsveç Başbakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette ve Moldova Avrupa Sosyal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Ion Sula ile görüştü.