Özgür Özel, Altan Öymen için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziyelerini ileten herkese yürekten teşekkür ettiklerini belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, cenaze namazı sonrası Öymen'i İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Defin töreninin ardından konuşan Özel, çok önemli bir değeri, her gün bir şey öğreten ve varlığıyla kendilerine, partilerine güç veren birini kaybettiklerini dile getirdi.

Özel, Öymen'in, "Bizim memlekette bir adamın eli çiçek kokuyorsa derler ki: 'Yakalayın şunu, çiçekleri koparmış.' Ne biliyorsun, belki de dikmiştir." sözlerini anımsatarak, "Mezarının üzerine çiçek dikilirken onun, o hem masumiyete olan inancını hem de önce iyiyi düşünmeyi, hep kötüyü düşünmemeyi, hep böyle meseleye kötü tarafından değil iyi tarafından bakmayı öğütlerdi. Ne kadar öğrenebildik bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Gidenlerin ardından çoğu zaman "yeri dolmaz" denildiğini belirten Özel, "Hakikaten ne partide ne Türk basınında yeri dolmaz bir ismi burada bırakıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha partimiz ve ailesi adına bu kadar yürekten taziyelerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun." diye konuştu.