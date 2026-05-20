CHP Genel Başkanı Özel, yurt dışında yaşayan gençlerle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt dışında yaşayan 150 gençle görüştü.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde çevrim içi bağlantı yoluyla gerçekleşen toplantıda, Özel'e, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti.