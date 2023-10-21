Özgür Özel : "14 ve 28 Mayıs günlerinden sonra büyük bir üzüntü yaşadık günlerce kendimize gelemedik"

ANTALYA - Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Antalya 'da konuşan Özgür Özel," Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 Milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Antalya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel il ziyaretleri çerçevesinde Antalya CHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

"Artık başkaları mı olsa dediğiniz, herkesin fedakarlık yaptığını göreceksiniz"

Burada partililere seslenen Özel," Maalesef 14 ve 28 Mayıs günlerinden sonra büyük bir üzüntü yaşadık günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı ve bu sürecin sonunda bizim ve partililerimizde bize oy verenlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandı. Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 Milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin. Bu kardeşiniz bundan sonra sizin sesinizi sonradan duymayacak karar mı verilecek sandığı koyacak, kararı siz vereceksiniz. Önceki dönemde yorulduğunu düşündüğünüz, yeterince emek verdiğini düşündüğünüz, bundan sonraki dönemde yenilenme dediğimizde eskiler devam edecek mi dediğiniz arkadaşlarımız, destek verecekler, oy verecekler ancak yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Yorulmuş ve bundan sonra ki süreçte birazcık artık başkaları mı olsa dediğiniz, herkesin fedakarlık yaptığını göreceksiniz "diye konuştu.