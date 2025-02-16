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Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı. Özel, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı.

"ATMA ZİYA"

Yeşilçam sinemasına atıfta bulunan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videoya yer verdi.

"KENDİSİNE ŞİFA DİLİYORUM"

Kurum, paylaşımına, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da. Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" notunu düştü.

Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...

Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Kurum bey de eb başarısız bakan olma özelliğine girdi kitaplara.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıIdris Altiparmak:

sız ne kadar adısınız

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
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