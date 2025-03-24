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Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret

Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sosyal medya platformu X'teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişiminde bulunduğunu iddia etti. X'ten (Twitter) Özel'i doğrular nitelikte bir açıklama gelirken "700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) muhalif televizyon kanallarına yönelik yaptırımları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sosyal medya platformu X'teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişimine sert tepki gösterdi.

ÖZEL: SOSYAL MEDYAYI BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN ÖZEL'İ DOĞRULAYAN AÇIKLAMA

Özel'in gündeme getirdiği iddiayı doğrulayan bir açıklama ise X platformundan geldi. Sosyal medya platformu X (Twitter), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren bazı hesapların erişime kapatılmaları ile ilgili açıklama yaptı. X'ten yapılan açıklamada "Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz. " denildi.

"ÇOK SAYIDA MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDİYORUZ"

X'e ait Global Government Affairs hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Elin twiteri RTÜK e benzemez. Adamlarda demokrasi denen şey var.

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Haber Yorumlarıomer ak:

Başta gazze olmak üzere israil veya amerikanın yaptığı katliamları paylaşan hesaplara neden aynı özgürlük penceresinden bakmıyorsun x platformu

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

biz sizin hukuk sisteminizi takmayız demek herhalde, twitter erişime engellenmeli, kapatılmalı biran önce

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Haber YorumlarıRevolver:

resmen ülkeyi dünyaya rezil ediyorlar.. biz her alanda iletişim başkanlığının yani akp propaganda bskanlığının baskılarına maruz kalmaya alıştık.. bir de yabancılar bunu bilmesymiş iyiymiş...

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bunun doğru olduğuna inanmıyorum çünkü bu platformlar bu ülkenin yasalarına uymayan işleri yaptıkları takdirde kapatılacaklarını biliyorlar ve bu anlaşmaları yapmışlardı.

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