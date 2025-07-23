Özel'den, Bakırhan'ın siyasi tutsak yorumuna yanıt: Böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez

Özel'den, Bakırhan'ın siyasi tutsak yorumuna yanıt: Böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez
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Özel'den, Bakırhan'ın siyasi tutsak yorumuna yanıt: Böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'CHP olursa belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak' açıklamalarına yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, 'Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez' dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması sonrası Meclis'te komisyon hazırlıkları hızlandı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak" şeklindeki açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, komisyona girmek için özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden böyle bir ön şartın olmayacağını vurgulayarak, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Şunu ben söylüyorum; bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Esra Açıkyıldız - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTolga Cem:

Bu ne kaos... Bu ne dayanılmaz tedirginlik... Allah'ım ülkemizi, devletimi ve bayrağımızı koru. Şu konuştuğuna bak ve bunu nasıl da normalleştirdiler. Atatürkçü çizgiden nerelere savrulduk...

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Haber Yorumlarımehmet:

bize Atatürk lazım gelsede kurtarsa bu siyasetcilerden bizi. hiçmi memleketini seven yok.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Tutuksuz yargılanmak hukuku kılıfına uydurmayı amaçlamaktadır...

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