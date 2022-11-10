Özbekistan'da Erdoğan'a İmam Buhari Nişanı verildi

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi. Törende konuşan Erdoğan, "Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleşen Türk Devletleri Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi.

"ÜLKELERİMİZİN KARDEŞLİĞİNİN GÜÇLÜ SEMBOLÜ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine taltif edilen nişanla ilgili teşekkür ederek, "Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün Türkiye'den oğlumda dahil olmak üzere bir heyet İbn Haldun Üniversitesi'nden, Taşkent'e gelmişlerdir. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"BÜYÜK BİR ONURLA TAŞIYACAĞIM"

Erdoğan, "Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.