Özalp'ta SYDV Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Yapıldı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan seçime, 57 muhtar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan seçimde, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı. Seçim sonunda mütevelli heyetine, Aksorguc Mahalle Muhtarı M. Selim Şağlık ile Boğazkesen Mahalle Muhtarı Müjdat Aykut seçildi. - VAN