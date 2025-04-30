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Otel Yangınında Duygusal Anlar: Son Ses Kaydı Komisyona Dinletildi

Otel Yangınında Duygusal Anlar: Son Ses Kaydı Komisyona Dinletildi
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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangını sonrası kurulan araştırma komisyonunda, yangında hayatını kaybeden Duygu Can Sarıtaş'ın oğlunun son ses kaydının dinletilmesi duygusal anlar yaşattı. Komisyon, hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinleyerek olayın nedenlerini inceliyor.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, yangında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş'ın oğlunun son ses kaydını dinletmesi ile duygusal anlar yaşandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinledi. Otel yangınında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş, oğlunun son ses kaydını komisyona dinletti. Duygusal anların yaşandığı o anda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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