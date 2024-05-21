Üye Girişi
Haberler

Osmanlı Ocakları İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Ocakları teşkilatları, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Osmanlı Ocakları teşkilatları, aralarında Ocak Partili yöneticilerin de olduğu heyetle İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleşti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, genel merkezde İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması yönünde temennilerde bulunduklarını belirten Güngör, "Bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne yeni Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu için hayırlı olsun ziynetinde bulunduk. Makamında bizi ağırlayan Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Enver Yılmaz'a sıcak karşılaması ve misafirperverliği için teşkilatımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinde ve yapacağı çalışmalarda tekrardan başarılar diyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri, hayırlı olsun temennileri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title