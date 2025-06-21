Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Vuruldu

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tartıştığı abisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Horasan ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayırdüzü Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (44), abisi M. Canpolat (47) ile ailevi sebeplerden dolayı tartıştı. Miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'ı silahla sol ayağından ve sol omzundan vurdu.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Canpolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M. Canpolat, JASAT ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte saat 12.30 sıralarında Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - ERZURUM