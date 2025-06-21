Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Vuruldu
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ailevi bir tartışma sırasında abisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana geldi ve 47 yaşındaki abisi gözaltına alındı.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tartıştığı abisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Horasan ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayırdüzü Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (44), abisi M. Canpolat (47) ile ailevi sebeplerden dolayı tartıştı. Miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'ı silahla sol ayağından ve sol omzundan vurdu.
Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Canpolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M. Canpolat, JASAT ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte saat 12.30 sıralarında Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - ERZURUM