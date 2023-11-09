Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrencileri İsrail'i Kınadı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kınadı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, pankartlar ve bayraklarla birlikte kampüs içeresinde slogan atıp, yürüyerek tepkilerini gösterdi.

Gazze'den yükselen acı feryatlara, akan masum kanına, dökülen gözyaşlarına üniversiteli gençler olarak sessiz kalmayacaklarını söyleyen OKÜ Akil Gençler Kulüp Başkanı Abdulsamet Demez, "1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronik geçmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tutulduğu orantısız gücü savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe adını bir kez daha kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'de yaşlı, kadın ve çocuk her bir sivilin gıda dahil temel ihtiyaçları edilmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında sözde insan hakları savunucuları suspus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. 41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde 2 milyon insanın yaşadığı bir alan İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün daha iyi hastaneler bombalanmaya devam etmekte, Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanımıyor ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerek yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün de burada üniversitenin gençler olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de, bugün Gazze'deki vahşete dur de, Gazze'de zulme dur de, bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de bugün İsrail'e dur de diyerek ısrarla haykırıyoruz ve İsrail'e dur de diyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısında ve her zaman karşısında olmaya devam edecektir" dedi. - OSMANİYE