Ordu Valisi Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Ayhan Işık'ı ziyaret eden Vali Erol, ilçedeki devlet yatırımlarına ilişkin bilgi aldı. Ünye Belediyesi'ne geçen Erol'a, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Vali Erol ayrıca özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, hastane yöneticileriyle görüştü.

Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kaymakam Ayhan Işık'ı ziyaret eden Vali Erol, ilçedeki devlet yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Kaykamam Işık ile Ünye Belediyesine geçen Erol'a, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Vali Erol beraberindekilerle ilçedeki özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Durak ve Başhekim Ali Coşkun ile görüştü.