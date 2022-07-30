Ordu haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Ordu haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonel ve Güler'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AA / Enes Kaplan - Politika