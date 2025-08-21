Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Cevap: 'Siyasi Navigasyon Güncellemesi Yapmalı'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Cevap: 'Siyasi Navigasyon Güncellemesi Yapmalı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin adını kötü bir şekilde kullanmasını eleştirerek, 'organize kötülüklerin' adresinin CHP olduğunu belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir 'siyasi navigasyon' problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti'mize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti'mize söylemiş. Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti'miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP'den sorulur. Cuntaları destekleyen 'organize milli irade sabotajları'nın adresi CHP'dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını 'organize bir kötülükle' gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Marketlerde Cumhur Reyonu mu kurulacak? Resmi açıklama geldi
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.