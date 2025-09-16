Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

Haberler

AK Parti Genel Başkanı Ömer Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini kınayarak, bu ifadelerin insanlık değerlerine düşmanlık olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

