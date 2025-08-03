Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'ya Yapılan Saldırı Tüm İnsanlık Değerlerine Saldırıdır

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrailli bakanlarla birlikte Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetledi ve Netanyahu hükümetinin tüm dinler için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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