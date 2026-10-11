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Ömer Çelik, Manisa Akhisar'daki tur otobüsü kazasında ölenler için başsağlığı diledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa Akhisar'daki çekici ile tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA
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