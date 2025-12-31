Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yeni yıl dolayısıyla Gazze için umut dolu mesajlar verdi. Gazze'nin insanlık demek olduğunu vurguladı ve 2024'ün Gazze için iyi günlerin başlangıcı olmasını diletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin." ifadelerini kullandı.

Çelik, yeni yıl dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın insanlık için en ağır ve acı olayının Gazze olmaya devam ettiğini belirtti.

Her yılın bir muhasebesinin olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır. Cumhurbaşkanı'mız 'insanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu. Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin."

