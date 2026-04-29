Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, başkan ve diğer üyelerin seçimi için toplandı. Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi için İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışının ardından yapılan seçimler sonucunda Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçilirken Başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Sözcülüğe AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Katip Üye ise MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

'SÖZ KONUSU OLAN ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZDİR'

Beyazıt seçimlerin ardından yaptığı konuşmada okullarda meydana gelen saldırıların toplumu derinden üzdüğünü belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi. Beyazıt, "Bu meselenin iktidarı, muhalefeti olmaz. Bu işin partisi, siyasi hesabı olmaz. Söz konusu olan çocuklarımız, yavrularımız, geleceğimizdir. Komisyonumuzun alacağı kararların, benzer olayların önlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyonda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinden 3'er milletvekilinin bulunduğunu vurgulayan Beyazıt, komisyon çalışmalarının duyarlılıkla sürdürüleceğini ekledi. Komisyon 6 Mayıs Çarşamba günü çalışma takvimini belirlemek üzere toplanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı