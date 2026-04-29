Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, başkan ve diğer üyelerin seçimi için toplandı. Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi için İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışının ardından yapılan seçimler sonucunda Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçilirken Başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Sözcülüğe AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Katip Üye ise MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

'SÖZ KONUSU OLAN ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZDİR'

Beyazıt seçimlerin ardından yaptığı konuşmada okullarda meydana gelen saldırıların toplumu derinden üzdüğünü belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi. Beyazıt, "Bu meselenin iktidarı, muhalefeti olmaz. Bu işin partisi, siyasi hesabı olmaz. Söz konusu olan çocuklarımız, yavrularımız, geleceğimizdir. Komisyonumuzun alacağı kararların, benzer olayların önlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyonda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinden 3'er milletvekilinin bulunduğunu vurgulayan Beyazıt, komisyon çalışmalarının duyarlılıkla sürdürüleceğini ekledi. Komisyon 6 Mayıs Çarşamba günü çalışma takvimini belirlemek üzere toplanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
500

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı