Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezasının ev hapsine çevrilmesi gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu, İYİ Parti tarafından İstanbul 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Ensarioğlu 2013 yılında verdiği bir röportajda, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur" demişti.

Seçimlere kısa süre kala siyasi partiler milletvekili kesin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Partilerin aday olarak gösterdiği kişilerden bazıları dikkat çekti.

"OYLARIN YÜZDE 95'İ ÖCALAN'A VERİLİYOR"

İyi Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nu İstanbul 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdi. Ensarioğlu, 2013 yılında verdiği bir röportajda, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur" demişti.

"ÖCALAN'A DAHA ILIMLI EB HAPSİ İMKANI TANINABİLİR"

Ensarioğlu, "Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir." ifadelerini kullandı.

SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?

Lise mezunudur. Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yapmıştır. Bakanlık döneminde bölge nüfusunun artmasına dair endişeyi belirten ve nüfus planlamasına yönelik "İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli." gibi tavsiyeler içeren raporu imzalamayı reddetmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynamıştır. Haziran 2010'da uzun yıllar görev aldığı Demokrat Parti'den parti yönetiminin 12 Eylül referandumunda aldığı tutumu onaylamadığını açıklayarak yaklaşık 12 bin üyeyle birlikte istifa etmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilememiştir. 2018 yılında yapılan seçimlerde İyi Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Günümüzde İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkanıdır.