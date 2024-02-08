OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulunmalarının AK Parti ile ilişkilendirilmesiyle ilgili, "AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında taraf değiliz. Biz Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştığı için sayın 'Fatih Bakanı' hedef alıcı bir suç duyurusunda bulunmadık. Biz suçluyu ve suçu ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk" dedi.

Ocak Partisi dün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Adnan Oktar' suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ocak Partisi lideri Canpolat, konunun AK Parti ile ilişkilendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BU SUÇU, SUÇLUYU SAKLAMAKTIR'

Başkan Canpolat, "Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı sayın 'Fatih Bakan' hakkında bir konunun araştırılması için suç duyurusunda bulundu. Konu hemen çeşitli siyasi odaklarca farklı noktalara çekildi. 'Bunu Erdoğan, bunu AK Parti yaptırdı' şeklinde açıklamalar yapıldı. Bir defa Osmanlı Ocakları'nın Ocak Partisi'nin Erdoğan'la ne ilgisi ne alakası var? Bunu çok merak ediyorum. AK Parti'nin genel başkanlığı yapan sayın Erdoğan'ın, Ocak Partisi'yle, Osmanlı Ocakları'yla ne ilgisi var? Güzel şeyler yapıyorsak, devletimizin büyükleri bizi de takdir ediyorsa, ne mutlu. Ama Fatih Erbakan hakkında bir suç duyurusu yapıyoruz. Konuyu manipüle ederek başka noktalara çeken art niyetli gazeteci arkadaşları kınıyorum. Biz burada bir suç duyurusunda bulunduk. Konu yargıya intikal etti. Bunun üzerinden siyasi bir olay gibi göstermek suçu ve suçluyu saklamaktır, gözetlemektir. Bu böyle olmaz. Öncelikle ortada ciddi bir FETÖ lokal siyasi alan bulma sorunu var. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne nasıl, hangi duygularla siyah çelenk bırakıp bağımsız bir şekilde açıklama yaptıysak yine aynı ölçülerde FETÖ'yle mücadeleye devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

'KİM NEYDEN SORUMLUYSA ONUN YARGI KARŞISINDA HESABINI VERMESİ GEREKİR'

Başkan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Bakanın suç örgütlerini övmesinden rahatsızız, milletimiz de rahatsız. ve FETÖ'ye açmış olduğu siyasi alandan devletimizde, milletimizde herkes rahatsız. Yarın yine Cumhur İttifakı'yla birleşebilir, bir araya da gelebilir. Biz şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz. Kim neyden sorumluysa onun yargı karşısında hesabını vermesi gerekir. Eğer Cumhur İttifakı'yla birleşiyorsa bu Yeniden Refah Partisi'nin meselesidir. O ayrı bir konu. Biz Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştığı için Sayın Fatih Bakanı hedef alıcı bir suç duyurusunda bulunmadık. Ortada ciddi bir itham var. 'Adnan Oktar' suç örgütünü öven bir siyasi duruş var. FETÖ'ye siyasi alan açan bir siyasi parti var mı, yok mu bunun alıştırılmasını istedik ama gördük ki çeşitli televizyonlar ve çeşitli basın mensupları bu konuyu çok farklı değerlendirdiler. Biz Cumhur İttifakı'nın da bir neferi değiliz, biz Millet İttifakı'nın da bir neferi değiliz. Fatih Erbakan'la, sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin arasındaki kavgada da taraf değiliz. Partililerimiz bu yüzden de böyle bir suç duyurusunda bulunmadı. Biz suçluyu ve suçu ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk. Konu çok farklı yerlere çekildi. Bizi bu şekilde hedef alan ve Fatih Erbakan'ı korumaya çalışan ve bunun siyasi bir kavga olduğunu iddia ederek suçu ve suçluyu gözeten; konuyu manipüle eden diğer siyasi gazeteci arkadaşlarımızı da kınıyoruz."