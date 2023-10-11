ANKARA-OCAK PARTİSİ GENEL BAŞKANI CANPOLAT'TAN 'TEZKERE' AÇIKLAMASI: KESİNLİKLE UZATILMALIDIR

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere ile ilgili, 'Kesinlikle uzatılmalıdır. Hatta daha yeni kararlar alınmalıdır. Mazlumlar Türk askerine muhtaçtır. Türk askerinin olduğunu yerde barış olur, kardeşlik olur, birlik ve beraberlik olur. Ocak Partisi olarak Türk askerini destekliyor ve sınır ötesi operasyonlarda her zaman desteğimizin olduğunu ifade etmek isterim' dedi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmelerle ilgili, 'Gündemimizde bir terörist devleti zalimce çocuk, kadın, yaşlı demeden kimyasal silahlar kullanarak insanları göz göre göre dünyanın gözü önünde yok ettiğini seyrediyoruz. İsrail bombalıyor, bütün dünya izliyor. Yetmiyor Amerika gemi gönderiyor, İngiltere hemen destek açıklaması yapıyor. İsrail'in pusulası Amerika Birleşik Devletleri olmamalıdır. Zira Amerika Afganistan'da yıllarca bomba yağdırmış, daha çok çocukları öldürmüş, kadınları yok etmiş, insanları aç susuz perişan bir şekilde bırakmıştır. Yine Irak'ta milyonlarca insanı katletmiştir. Dünyada adaleti, iyiliği, barışı, kardeşliği isteyen Türkiye'den başka bir ülke yok mu' Ocak Partisi olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Ocak Partisi tüm ümmetin Kudüs'teki barış bekçiliğini yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır? diye konuştu.

'BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ'

Başkan Canpolat, Türkiye'nin her zorluğu el birliğiyle aştığını ifade ederek 'Bugünkü bu krizde de aşacağından eminiz. Lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenimiz tamdır. O Ukrayna'daki, Karabağ'daki krizi nasıl aştıysa, bu milletin duygu ve düşüncelerini ifade edecektir. Filistin halkının yanında olduğunu gösterecektir. Bizim de kendisine olan güvencemiz tamdır. Türk milletinin ve devletinin tarafı birliktir, beraberliktir, barıştır. Biz savaş istemiyoruz, yeter. Milletin ölümü, acısı üzerinden hiçbir fayda sağlamadığı gibi bir savaş başka bir savaşın habercisidir. Bu yüzden Türk milleti ve devleti 'muhtemeldir' tavrını barıştan yana kullanmıştır. Her zaman mazlumun yanında kalmıştır. Zalim kim olursa olsun onun karşısına çıkmaktan aciz değildir? dedi.

'KUDÜS'TE BİR GÖZLEMCİ HEYETİYLE GÖZLEMCİLİK YAPACAĞIZ'

Canpolat, Kudüs'e gideceklerini ve orada gözlemci olarak yapılan zulmü ifşa edeceklerini belirterek 'Biz Ukrayna'daki, Suriye'deki, Afganistan'daki savaşa dünyanın neresinde bir savaş varsa bütün savaşlara karşı duyduğumuzu ifade etmek isterim. Yaşlıların, çocukların, kadınların, sivillerin öldürülmesi üzerinden bir savaş olması söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz barış olsun, kardeşlik gelsin. Emperyalizme, firavun devletlere ve zalimlere karşı bir ver beraber olalım. Ocak Partisi en yakın zamanda Kudüs'te bir gözlemci heyetiyle gözlemcilik yapacağız, bende müracaatımı yapacağım' diye konuştu.

'TÜRK ASKERİNİ SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ'

Canpolat, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin, 'Kesinlikle uzatılmalıdır. Hatta daha yeni kararlar alınmalıdır. Mazlumların umudu, namus gözeten, adalet gözeten, birlik gözeten ve merhametli davranan Türk askerini gözetmektedir. Mazlumlar Türk askerine muhtaçtır. Hangi ülkenin askeri gelirse gelsin, biliyorlar başlarına ne geleceğini. Ama Türk askerinin gittiği yerde adalet oluyor, çocuklar şenleniyor, kadınlara dokunulmuyor. Türk askerinin olduğunu yerde barış olur, kardeşlik olur, birlik ve beraberlik olur. Ocak Partisi olarak Türk askerini destekliyor ve sınır ötesi operasyonlarda her zaman desteğimizin olduğunu ifade etmek isterim' dedi.

Canpolat, konuşmalarının ardından Doğru Yol Partisi'nden istifa edip Ocak Partisi'ne katılan 3 genel başkan yardımcısının rozetlerini takdim etti.