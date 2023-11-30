ABD'nin 20. yüzyıldaki dış politikada en önemli ve tartışmalı isimlerinden biri olan ve 'savaş suçlusu' olarak görülen Nobel ödüllü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger Associates tarafından yapılan açıklamada, Kissinger'in Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği ve aile arasında düzenlenecek bir törenle defnedileceği duyuruldu.

ABD'nin 20. Yüzyıldaki dış politikada en önemli ve tartışmalı isimlerinden biri olan ve "savaş suçlusu" olarak görülen Nobel ödüllü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

ABD dış politikasını 20. yüzyılda şekillendiren isimlerden olan ve belli bir kesim tarafından "savaş suçlusu" olarak nitelendirilen Henry Kissinger hayatını kaybetti. Danışmanlık firması Kissinger Associates tarafından yapılan açıklamada, 100 yaşındaki Kissinger'in Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği ve aile arasında düzenlenecek bir törenle defnedileceği duyuruldu. Açıklamada, Kissinger için ilerleyen tarihlerde New York'ta bir anma töreni düzenleneceği ifade edildi.

Kamboçya'da düzenlenen bombardımanda kilit rol oynadı

Henry Kissinger, 1923 yılında doğdu. Ailesiyle birlikte Nazi Almanya'sından kaçarak 1938'de ABD'ye yerleşen Kissinger, 20 yaşında ABD vatandaşı oldu. ABD Başkanı Richard Nixon döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Kissinger, 1969 yılında Vietnam Savaşı sırasında Kamboçya'ya yönelik halı bombardımanı uygulanmasında kilit rol oynamıştı. Kissinger, binlerce sivilin ölümüne yol açan bombardıman ve Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle "savaş suçlusu" olarak nitelendirilirken, 1973 yılında Vietnam Savaşı'nı sona erdirmek üzere yapılan görüşmelere katılımı nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi büyük tepki çekmişti. - WASHINGTON