Nicolas Sarkozy'nin Libya Davasında Savcıdan 7 Yıl Hapis Cezası Talebi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya davasında yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcı, Sarkozy için 7 yıl hapis ve 5 yıl siyasetten men cezası talep etti.

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı Libya davasında savcı, yolsuzluk ve yasa dışı seçim finansmanı ile suçlanan Sarkozy için 7 yıl hapis ve 5 yıl siyasetten men cezası verilmesini istedi.

Fransa'da savcılık, 'Libya davası' kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 'yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak' suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi. Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ile Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası verilmesini talep etti.

