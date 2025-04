New Jersey'de Orman Yangını: 3 Bin Kişi Tahliye Edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi, bir otoyol trafiğe kapatıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Greenwood Ormanı'nda salı günü çıkan orman yangını hızla yayıldı. New Jersey İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bin 300'den fazla yapının tehdit altında olduğu, 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. New Jersey'nin en yoğun otoyollarından biri olan "Garden State Parkway" yolunun Barnegat ve Lacey bölgelerinden geçen bölümü trafiğe kapatıldı. Alevlerin 34.2 kilometrekareden fazla alana yayıldığı öğrenildi.

Yangın, bölgede bir haftadan kısa sürede çıkan 2. büyük orman yangını olurken, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor. - NEW JERSEY