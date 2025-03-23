Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı

Dem Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Alandaki kalabalık, Özel'in mesajının okunması sırasında yuhalamaya başladı.

SUNUCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Tepkilerin yükselmesi üzerine sahnedeki kadın sunucu duruma müdahale ederek "Hayır kardeşlerim" sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Etkinlik sırasında yaşanan bu anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.