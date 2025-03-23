Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bakanlıktan yeni karar
Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

26 yıldır CHP'nin elinde olan ilçeye kayyum atandı
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı

Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği programda, lideri Özgür Özel'in gönderdiği mesaj protesto edildi. Sahnedeki kadın sunucu duruma müdahale ederek "Hayır kardeşlerim" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Dem Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Alandaki kalabalık, Özel'in mesajının okunması sırasında yuhalamaya başladı.

SUNUCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Tepkilerin yükselmesi üzerine sahnedeki kadın sunucu duruma müdahale ederek "Hayır kardeşlerim" sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Etkinlik sırasında yaşanan bu anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Erdoğan'ın planı işliyor. Seçim yatırımı açılımın sonuçları kendini gösteriyor. 2 gün önce sadece CHP nin selam verdigi kesim, açılım ve Öcalan isimlerini duyunca Özel i yuhalar olmuşlar. Ülkemizde her şey bu kadar basit ve hafif malesef.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title