Netanyahu: Tahran'daki sivillere 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz

Netanyahu: Tahran'daki sivillere 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssündeki açıklamasında İran'a yönelik operasyonlar ve hedefleri hakkında bilgi verdi, sivillere Tahran'ı boşaltma çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssünü ziyaretinde yaptığı açıklamada " Tahran'daki sivillere ' Tahran'ı boşaltın' diyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile birlikte Tel Nof Hava Üssünü ziyaret etti. İran saldırılarına ilişkin hava kuvvetlerini öven Netanyahu, "İsrail'in küresel hayranlık ve ulusal birlikle zafere doğru ilerlediğini" söyledi. Netanyahu, İran saldırılarının hedeflerine değinerek "İki hedefimize ulaşma yolundayız: nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak. Tahran semalarını kontrol ettiğimizde, sivillerimizi hedef alan, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürmeye gelen suçlu İran rejiminin aksine, düşmanın hedeflerini vuruyoruz. Tahran'daki sivillere 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Zafere doğru ilerliyoruz ve bu kahraman pilotlarımız sayesinde oldu. Muhteşem ekiplerimiz de inanılmaz bir iş çıkarıyor. Bu, zafere ulaşacağımıza dair umudun temel bir parçasıdır" - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

Netanyahu'dan bölgeyi cehenneme çevirecek tehdit
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.