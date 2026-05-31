Haberler

Netanyahu, Shin Bet yetkilisi Ben Ezra'yı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı

Netanyahu, Shin Bet yetkilisi Ben Ezra'yı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Shin Bet'in eski siber teknoloji departmanı başkanı Shmuel Ben Ezra'yı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Danışmanı olarak atadı. Ben Ezra'nın Arrow 3 füze projesindeki rolü vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet yetkilisi Shmuel Ben Ezra'yı İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in Operasyonel Teknoloji ve Siber Teknoloji Departmanı eski Başkanı Shmuel Ben Ezra'yı İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını açıkladı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ben Ezra'nın İsrail'in savunma sanayii geçmişinde oynadığı role değinerek, "Shmuel güvenlik, teknoloji ve siber teknoloji alanında 30 yıllık bir tecrübeye sahip" dedi.

Ben Ezra'nın İsrail'in hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" füzelerinin üretiminde öncü bir rol oynadığını belirten Netanyahu, İsrailli yetkilinin uluslararası deneyimi ve ulusal güvenlik alanındaki tecrübesiyle İsrail'in güvenliğini güçlendireceklerini savundu.

Arrow 3 füzeleri

ABD-İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 füzeleri, İsrail'in en gelişmiş uzun menzilli savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu füzelerin, taraflar arasındaki savaş zamanında İran'dan fırlatılan balistik füzeler ve benzeri mühimmatları atmosferinin dışındayken imha etmek üzere tasarlandığı biliniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

CHP'deki kurultay çağrılarına kapıyı kapattı! Nedeni bir hayli ilginç
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Evinde ölü bulunan gencin sevgilisi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

"3 kişi geldi bıçakladı" oyunu tutmadı: Kanlı gecenin sırrı çözülüyor
Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

Babasından kaçarken en olmadık yerde asılı kaldı
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu