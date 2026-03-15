Netanyahu, öldüğüne dair çıkan iddialara videolu yanıt verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönündeki iddialara sosyal medya üzerinden yayımladığı bir video ile yanıt vererek, 'Kahve için ölüyorum' ifadelerini kullandı. Netanyahu, basın toplantısında gösterdiği 10 parmağı ile iddiaları tiye aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldüğü yönünde çıkan iddialara sosyal medya üzerinden kahve alırken paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden video yayınladı. Netanyahu, kahve alırken yayınladığı videoda, "Kahve için ölüyorum" ifadelerini kullanarak, öldüğü yönünde çıkan haberleri tiye aldı. Netanyahu, öldüğü haberlerinin ardından sosyal medyada yayınlan bir basın toplantısında 6 parmağının gözükmesi üzerine ise iki elini havaya kaldırarak 10 parmağı olduğunu gösterdi.

Netanyahu'nun yayınladığı video öncesi İsrail Başbakanlık Ofisi söz konusu iddiaları yalanlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
