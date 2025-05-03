Netanyahu'nun Azerbaycan Ziyareti Ertelendi

Netanyahu'nun Azerbaycan Ziyareti Ertelendi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle planlanan Azerbaycan ziyaretini erteledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediğini belirterek, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini erteledi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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