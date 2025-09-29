Haberler

Netanyahu, Katar'a Saldırı İçin Özür Diledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Al-Thani'yi arayarak, 9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen saldırı için özür diledi. Katar'dan resmi yanıt bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu, Al-Thani'den İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı ile Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için özür diledi ve saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü dikkatle not ettiğini ancak saldırıya ilişkin detaylı açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğünü aktardı. Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye gitti

Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye gitti! Bakın ne istediler
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.