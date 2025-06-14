Netanyahu: İsrail Hava Kuvvetleri Tahran'da Görülecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran semalarında uçuş yapacağını ve İran yönetimini hedef alacaklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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