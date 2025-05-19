Netanyahu: Gazze'nin Tüm Topraklarını Kontrol Altına Alacağız

Netanyahu: Gazze'nin Tüm Topraklarını Kontrol Altına Alacağız
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen kara saldırıları hakkında açıklamalarda bulunarak, çatışmaların yoğunlaştığını ve Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye başlatılan kara saldırılarına değinerek, "Çatışmalar yoğun ve ilerleme kaydediyoruz. Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacağız" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı duyurmuştu. "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun başlangıcını işaret ediyor" denilen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün açıklama yaptı. Netanyahu, "Çatışmalar yoğun ve ilerleme kaydediyoruz. Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacağız" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Vazgeçmeyeceğiz. Ancak başarılı olmak için durdurulamayacak şekilde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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