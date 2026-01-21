Haberler

İsrail, Gazze Barış Kurulu'na katıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti. Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak kurulun bir üyesi olarak sürece dahil olacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Gazze Barış Kurulu'nun bir üyesi olacak" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde barış planı kapsamında kurduğu Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri belli olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın kurula katılma davetini kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Barış Kurulu'nun bir üyesi olacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

