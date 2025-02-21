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Netanyahu Batı Şeria'da Saldırıları Artırıyor

Netanyahu Batı Şeria'da Saldırıları Artırıyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tulkarem Mülteci Kampı'nda yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki askeri güçlerini artırdıklarını ve daha fazla operasyon başlatılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı'nda yaptığı açıklamada, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'nın Tulkarem kentine geldi. Tulkarem Mülteci Kampı'nda açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Kahraman askerlerimizle birlikte olmak üzere Tulkarem'e geldim. Onlar muazzam bir iş çıkarıyorlar. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerimizi büyük ölçüde arttırdık. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

Yoğun saldırıların sinyalini veren Netanyahu, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Kahraman askerlerimizin bu işi nasıl yapacaklarını iyi bildiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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