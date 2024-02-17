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Nebi Hatipoğlu, Çifteler'de seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla ziyaret ettiği Çifteler ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, hayvancılığın ve çiftçiliğin merkezi Çifteler'in, kıymet görmesi gereken bir ilçeyken, mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından unutulduğunu söyledi.

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla ziyaret ettiği Çifteler ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, hayvancılığın ve çiftçiliğin merkezi Çifteler'in, kıymet görmesi gereken bir ilçeyken, mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından unutulduğunu söyledi.

Eskişehir'de mezbaha bulunmadığını anımsatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Yediğimiz et helal kesim mi yoksa değil mi bilmiyoruz. Sağlıklı mı, steril mi onları da bilmiyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için mezbaha problemini çözeceğimize söz verdik. Eskişehir'de de diğer ilçelerimizde de mezbahaları yapacağız. 31 Mart'tan sonra Çifteler'deki mezbahamızı hemen yapacağız. Yeri, projesi ve planlaması tamamen hazır. Ayrıca kapalı pazar için de planlamalarımızı aynı şekilde hazırladık. Rakiplerimiz, 'yapamazlar' diye bir laf tutturmuşlar, hiç merak etmeyin onlar yapamadı ama bu işi bir tek biz yaparız. Bizim yapacağımız hizmetlere CHP'li rakiplerimizin hayalleri dahi yetmez. Zaten kendileri 25 yıldır yapmamışlar. Bir dedikodu tutturmuş gidiyor; 'Eskişehir'in altı suymuş, tramvay yer altına inemez' diye. Biz hızlı treni denizin altına nasıl indirdik? İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya denizin altından yol yapmadık mı? Biz bilmiyor muyuz yerin altında su olduğunu? Bilim konuşuyoruz, önce araştırıyoruz, sonra planlıyoruz. Bahanelerle hizmetten kaçmayın. Hayalleri yetmediği için vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. AK Parti belediyeciliğinde 'yapılamaz' denilerek yapılmayan tüm hizmetleri yaparak, Eskişehir'i hak ettiği yere getireceğiz."

Nebi Hatipoğlu, ilçedeki pazar alanını ve esnafı da ziyaret ederek, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Kaynak: AA / Politika

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