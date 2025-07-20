Nazlıaka: Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği kadınları ekonomik olarak zayıflatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'le getirilen düzenlemelerin kadınları ekonomik güvenceden, toplumsal yaşamdan ve mesleki gelişimden uzaklaştıracağını savundu.

Nazlıaka, parti genel merkezinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Aile yılı ilanından bu yana 145'i şüpheli olmak üzere en az 281 kadın katledildi" ifadesini kullanan Nazlıaka, koruma ya da uzaklaştırma kararlarının işe yaramadığını savundu. Nazlıaka, "Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı, 6284 sayılı Yasa uygulansaydı bugün Ayşe hayatta olacaktı, aramızda olacaktı." görüşünü paylaştı.

Nazlıaka, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'le getirilen düzenlemelere ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Yönetmeliğin kadınları aile ve iş yaşamı arasında bir tercihe zorladığını savunan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte yarı zamanlı çalışma anne ve baba için eşit uygulama içeriyor gibi sunuluyor. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de, çocuk bakımı sadece annenin üstlenmesi gereken bir sorumluluk gibi görülüyor. Bu nedenle yarı zamanlı çalışacak olan aile bireyi çoğunlukla kadınlar olacak. Böylece kadın hem ekonomik güvenceden hem toplumsal yaşamdan hem de mesleki gelişimden uzaklaşacak. Bu uygulamayla 'aileyi koruma' adı altında kadınların kamusal görünürlüğü silikleşecek."