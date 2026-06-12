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NATO, Kosova'daki asker sayısını azaltma kararı aldı

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NATO, Kosova'daki güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle KFOR bünyesindeki yaklaşık 4 bin 600 kişilik barış gücü asker sayısını kademeli olarak azaltacağını açıkladı.

NATO, Kosova'daki güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle ülkedeki yaklaşık 4 bin 600 kişilik barış gücü misyonu dahilindeki asker sayısının azaltılacağını açıkladı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından yapılan açıklamada, Kosova'daki güvenlik durumunun istikrarlı olması nedeniyle Kosova Barış Gücü (KFOR) dahilindeki asker sayısının önümüzdeki yıl boyunca kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi. KFOR'un 1999 yılından bu yana kapasitesinin değişen güvenlik durumuna cevap verecek şekilde optimize edildiği ve 2023 yılında KFOR barış gücü personeline saldırılar dahil artan gerilim ve şiddet olaylarına karşılık olarak misyona bin ilave asker konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Güvenlik durumunun artık istikrarlı olması nedeniyle KFOR'un konuşlanma yapısı buna uygun şekilde ayarlanabilir" denildi. Asker sayısını azaltma işleminin, bugünden gelecek yıla kadar katılımcı ülkelerin normal rotasyon ve geri çekilme döngülerine paralel olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Bunun kademeli olacağı ve gerekli olması durumunda kararın geri çevrilebileceği de vurgulandı.

Ayrıca ittifakın Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine diyaloğunu desteklemeye devam ettiği ve tarafları müzakereye çağırdığı da belirtildi.

"Bölgede bir güvenlik boşluğunun ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz"

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus G. Grynkewich konuya ilişkin, "NATO ve KFOR, Kosova'da güvenlik ve emniyetin sağlanması konusunda tam bir kararlılığa sahiptir. Mevcut şartlar, KFOR'un büyüklüğünü ve konuşlanma yapısını daha da optimize etmek için bir fırsat sunuyor" dedi.

Grynkewich, NATO'nun Euro-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olan Batı Balkanlar'ın güvenliğine yönelik bağlılığını yineledi ve NATO'nun bölgede bir güvenlik boşluğunun ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Hangi ülke askerlerinin geri çekileceği bilinmiyor

Açıklamadan önce Avrupalı diplomatlar, ABD'nin NATO bünyesindeki kuvvetlerini azaltmak istediği yönünde sinyaller verdiğini açıklamıştı. Washington'ın KFOR dahil bazı dış misyonlardaki asker sayısını azaltmayı planladığı basına da yansımış, Nisan ayında ABD'nin KFOR dahilindeki yaklaşık 600 askerini çekmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber ve analizler yayımlanmıştı. NATO tarafından yayınlanan açıklamada, hangi ülkelere ait birliklerin geri çekileceğine ilişkin detay paylaşılmadı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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