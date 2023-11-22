NATO Genel Sekreteri İsrail-Hamas arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere dün Kuzey Makedonya'ya gelen Stoltenberg, bugün başkent Üsküp'te düzenlenen bölgedeki NATO müttefikleri gayriresmi liderler toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda küresel ve büyük güç rekabeti gördüklerini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki savaş gibi devam ediyor. Hamas ile İsrail arasında rehinelerin serbest bırakılmasına, çatışmalara ara verilmesine ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlayacak anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Gösterdiği liderlik ve NATO'ya yönelik bağlılıktan dolayı Kuzey Makedonya'ya teşekkür eden Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın "başarılı çok sayıda etnik yapıya sahip bir toplum ve ülke" olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Kuzey Makedonya çok değerli bir müttefiktir. Bunu, bizim buradaki NATO liderler zirvesine katılmamız da göstermektedir. Liderlerle, bölgenin güvenliğin yanı sıra bölgenin de ötesinde karşılaştığımız bazı zorlukları ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Stoltenberg'in Üsküp'te ev sahipliği yaptığı zirveye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katılıyor.

Zirvenin ardından liderler basın toplantısı düzenleyecek.