NATO: "ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için kendileriyle birlikte çalışıyoruz"

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'daki bazı askerlerini geri çekme kararını anlamak için ABD ile birlikte çalıştığını ifade etti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'daki asker sayısını azaltma kararına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sözcü Hart, "ABD'nin Almanya'daki asker kararına ilişkin ayrıntıları anlamak için kendileriyle birlikte çalışıyoruz. Bu düzenleme, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenliğimiz için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu konuda, geçtiğimiz yıl Lahey'deki NATO Zirvesi'nde müttefik ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma konusunda anlaşmasından bu yana zaten ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'ya doğru bu değişim devam ederken, caydırıcılık ve savunma gücümüzü sağlama yeteneğimize olan güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

ABD-Almanya gerilimi

ABD'nin Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekme kararı, iki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iki hafta önce müzakere çabalarındaki tıkanmışlığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklaması yapmasıyla başlayan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile sürdü. Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak sert bir tepki verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'daki askerlerinden 5 binini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığına göre Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 39 bin. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
