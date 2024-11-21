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Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına Bakan Tunç'tan ilk yorum

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AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" dedi.

Seçim güvenliği ile ilgili, Yüksek Seçim Kurulu'nu da eleştiren iki ayrı paylaşım yapan eski AKUT başkanı Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle tutuklandı.

"BU İFADELER ÇOK TEHLİKELİ"

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor" diyen Bakan Tunç, "Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var. Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var. Bu ifadeler çok tehlikeli. Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

"KİMLERİN OY KULLANDIĞINI İSİM İSİM GÖRÜYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik eleştiriye de yanıt veren Bakan Tunç, "Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bizler oy kullandığımız sandıkta kimlerin oy kullandığını isim isim görüyoruz. Yine sandık tutanaklarını YSK sitesinde hepimiz görüyoruz. Bunun suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" şeklinde konuştu.

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına Bakan Tunç'tan ilk yorum
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKAAN IRGIT:

Ülkeyi karistirmak isteyen birileri hükümete sızdı herhalde

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