Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ergani ilçesinde sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma çerçevesinde 12 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10'u erkek 1'i kadın olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. 4 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 6 kişi tutuklandı.

Narkotik ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ergani ilçesinde sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma çerçevesinde 12 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10'u erkek 1'i kadın olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün Ergani ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, evde yaptıkları aramalar çerçevesinde 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek olmak üzere 6 silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklandı.