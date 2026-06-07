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Narin Güran davasında Salim Güran'ın muhtarlığı düştü, ara seçim başladı

Narin Güran davasında Salim Güran'ın muhtarlığı düştü, ara seçim başladı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve muhtarlığı düşürülen Salim Güran'ın yerine yeni muhtar seçimi için sandık kuruldu. Tek aday Murat Kaya'nın yarıştığı seçimde oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından muhtarlığı düşürülen Salim Güran'dan boşalan muhtarlık için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yeni muhtarın seçilmesi için sandık kuruldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Salim Güran'a verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onandı. Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi'nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı. 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Oy kullanan vatandaşlardan İsmail Akgül, oyunu kullandığını ve yeni muhtara başarılar dilediğini söyledi.

Bir diğer mahalle sakini Ali İhsan Kaçar ise "Murat Kaya muhtarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tek adaydı zaten. Biz de oyumuzu kullandık. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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