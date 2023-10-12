Nakliyat-İş Sendikası Üyeleri İsrail ve ABD'yi Protesto Etti

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Nakliyat-İş sendikası üyeleri Filistin'de yaşananlarla ilgili İsrail ve ABD'yi sloganlar atarak protesto etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş sendikası üyesi bir grup Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup ellerindeki pankart ve dövizlerle "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı. Sendika üyeleri polisin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında Filistin'de yaşananlarla ilgili İsrail ve ABD'yi protesto etti. Basın açıklamasında, "İsrail siyonizmi günlerden beri Filistin'de Batı Şeria'da camileri ve evleri bombalıyor. Gazze'de çocuk ve kadınlardan oluşan 2 bine yakın Filistinli katledildi. Biz burada zulme uğrayan Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek için buradayız. Bu katliamların sorumlusu ABD emperyalizmi ve onunla işbirliği içindeki diğer ülkelerdir." denildi. Nakliyat-İş sendikası üyeleri basın açıklamasının ardından dağıldı.