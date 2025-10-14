Nairobi'de Devlet Başkanlığı Konutuna Oklu Saldırı

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Devlet Başkanlığı resmi konutunun kapılarından birinde görevli polis memuru, okla vurularak öldürüldü.

Kenya'nın başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı konutunun bir kapısında oklu saldırı gerçekleştirildi. Dün sabah üzerinde yay ve ok bulunan 56 yaşındaki bir adamın kapısındaki görevlilere yaklaştığı, "teslim ol" emrine rağmen görevlilere doğru hareket ederek polis memuru Ramadhan Matanka'yı okla vurduğu belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan polis memuru Matanka'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Yay ve okları çuvalla taşıdığı, evsiz bir kişi gibi davrandığı iddia edilen saldırganın ise gözaltına alındığı kaydedildi. Kenya medyası, saldırganın bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

Saldırı, Kenya'nın en sıkı korunan yerlerinden biri olan Devlet Başkanlığı konutunda güvenlik zaafiyeti olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı. - NAİROBİ