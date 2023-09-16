Mustafa Sandal İYİ Parti'den İstanbul ilçesinden Belediye Başkan adayı oluyor

Son zamanlarda mültecilerle ilgili olarak açıklamaları ile gündeme gelen Sandal'ın İstanbul'un bir ilçesinden Belediye Başkan adayı olacağı öne sürüldü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre ünlü sanatçı Mustafa Sandal İyi Parti'den Belediye Başkan adayı oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden ünlü şarkıcının önümüzdeki yerel seçimlerden İstanbul'un bir ilçesinden Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi.

Ziyaret sonrası konuşan Sandal "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldum. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor" dedi.