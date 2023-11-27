HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, Muş Kalesi'ne İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye destek amacıyla yapılan bu eylem, Gazze'de başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonuna atıfta bulunuyor.

Muş Kalesi'ne Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

MUŞ - HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensuplarından oluşan bir grup, İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini ve Filistin bayrağını Muş Kalesi'ne astı.

HÜDA-PAR Muş Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, kaleye çıkarak İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye destek olmak için "Muş'tan Ebu Ubeyde'nin şahsında direnişe bin selam" yazılı dev poster kaleye asıldı.