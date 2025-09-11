Muş'un Yeni Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli atandı. Kararname ile 37 ilin Emniyet Müdürü değişti, mevcut Müdür Serkan Karaman ise Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Muş'un yeni Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 37 ilin Emniyet Müdürü değişti. Kararname kapsamında Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli atandı. Mevcut İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ise Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika